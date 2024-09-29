Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 Malam Ini di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |07:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 Malam Ini di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 akan menjalani laga hidup mati kontra Yaman U-20. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 malam ini di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Laga matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 ini akan dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu, (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama meraih kemenangan di dua laga awal Grup F. Timnas Indonesia U-20 menghajar Maladewa U-20 dengan skor 4-0 dan mempermalukan Timor Leste U-20 dengan skor 3-1.

Timnas Indonesia U-20 menang 3-1 atas Timor Leste U-20. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia U-20 menang 3-1 atas Timor Leste U-20. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Di sisi lain, Yaman U-20 menang 3-1 atas Timor Leste U-20 dan menumbangkan Maladewa U-20 (3-0). Secara Perolehan poin, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sama-sama mengemas enam angka, namun skuad Garuda Nusantara berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos Piala Asia U-20 2025. Sementara itu, tim yang finis runner-up harus bersaing dengan sembilan runner-up dari grup lain demi memperebutkan status lima runner-up terbaik.

Berdasarkan aturan di atas, Timnas Indonesia U-20 hanya butuh hasil imbang melawan Yaman U-20 untuk menyegel tempat di putaran final Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri enggan mengincar hasil imbang melawan Yaman U-20. Ia bertekad membawa Timnas Indonesia U-20 menang atas wakil Asia Barat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
