HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Jens Raven Berharap Suporter Tanah Air Penuhi Stadion Madya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |06:58 WIB
Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Jens Raven Berharap Suporter Tanah Air Penuhi Stadion Madya
Pemain Timnas Indonesia U-20, Jens Raven. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
JAKARTA - Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Jens Raven berharap dukungan para suporter Tanah Air saat menghadapi Yaman U-20 di lagha pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada Minggu (29/9/2024) malam WIB. Ia pun ingin Stadion Madya, Senayan, Jakarta, nanti dapat dipenuhi fans Garuda Nusantara demi meningkatkan motivasi para pemain.

Sebab Jens Raven merasa dukungan suporter sangat penting karena akan membuat pemain lebih bersemangat. Menurutnya, Timnas Indonesia U-20 juga akan berusaha menampilkan performa terbaik dengan menjalankan instruksi tim pelatih.

"Saya harap banyak suporter bisa datang mendukung kami, karena ini adalah laga terakhir kami (di Kualifikasi). Kami harap untuk menang dan berangkat ke China," kata Jens Raven di Jakarta, dikutip Minggu (29/9/2024).

Pemain berusia 18 tahun mengatakan persiapan Tim Merah-Putih telah cukup untuk menghadapi laga-laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sebab, Timnas Indonesia U-20 ingin meraih hasil maksimal dalam ajang tersebut, terutama untuk menghadapi Yaman U-20.

Timnas Indonesia U-20

"Kami persiapan dengan baik untuk laga," sambung Jens Raven.

Saat ini Timnas Indonesia berada di puncak klasemen Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan enam poin. Kalau Yaman U-20, berada di posisi kedua dengan poin sama, tapi kalah selisih gol.

