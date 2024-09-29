Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Syarat Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Dihindari Indra Sjafri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |06:12 WIB
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi Yaman U-20. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
ADA 3 syarat Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025 yang menarik untuk diketahui. Ketiga syarat tersebut akan ditentukan dalam laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan melawan Yaman U-20 pada Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Seperti yang diketahui, baik Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin hasil dari kemenangan atas Timor Leste U-20 dan Maladewa U-20. Kedua tim bahkan sama-sama baru kebobolan satu gol saja!

Hanya saja, Timnas Indonesia U-20 unggul dalam hal prodiktivitas gol dan membuat selisih gol Garuda Nusantara jauh lebih baik, yakni +6 ketimbang Yaman U-20 (+5). Kondisi tersebutlah yang membuat Timnas Indonesia U-20 berhak berada di atas Yaman U-20 dan bertengger di puncak klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Lantas, kondisi itu juga membuat Timnas Indonesia U-20 memiliki sejumlah cara untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang digelar tahun depan di China. Lantas apa saja syarat tersebut?

Berikut 3 Syarat Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025:

3. Wajib Menang

Timnas Indonesia U-20

Kemenangan otomatis akan membuat Timnas Indonesia U-20 menjadi juara grup. Sebab dengan begitu kondisinya adalah Timnas Indonesia U-20 akan memiliki 9 poin hasil kemenangan atas Yaman U-20.

Sementara Yaman U-20 jelas tetap memiliki 6 poin. Tentunya syarat ini menjadi target utama pasukan Indra Sjafri saat bertemu Yaman U-20 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta nanti malam.

