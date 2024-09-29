Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |05:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Malam Ini
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta tersebut akan menjadi penentu lolos tidaknya pasukan Garuda Nusantara ke Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di China.

Ya, laga melawan Yaman U-20 begitu krusial karena sejauh ini Timnas Indonesia U-20 dan negara tersebut sama-sama memiliki 6 poin. Sehingga kemenangan pada pertandingan yang akan digelar pada Minggu (29/9/2024) malam nanti otomatis akan memberikan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang digelar tahun depan.

Sebab hanya juara grup yang bisa mendapatkan tiket langsung ke China. Khusus untuk Timnas Indonesia U-20, hasil imbang dengan skor berapa pun akan membawa pasukan Indra Sjafri itu tetap menjadi juara grup.

Hal itu dikarenakan saat ini pun Timnas Indonesia U-20 sudah unggul selisih gol. Hal tersebut juga yang membuat sekarang di klasemen Timnas Indonesia U-20 berada di puncak, sementara Yaman U-20 di posisi kedua.

Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20 (Isra Triansyah/MPI)

Kendati demikian, kekalahan juga tak membuat segalanya berakhir. Pasalnya Timnas Indonesia U-20 bisa memanfaatkan status lima runner-up terbaik.

Hanya saja lolos dengan status runner-up berarti Timnas Indonesia U-20 bergantung dengan hasil dari tim yang berasal dari grup lain. Hal itu jelas dihindari oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

