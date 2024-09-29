Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Netizen Ingin Menang!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut memang menjadi yang paling dinanti, bahkan netizen alias pencinta sepakbola Tanah Air sudah mengharapkan kemenangan!

Perlu diketahui, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Yaman U-20 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada Minggu (29/9/2024) malam WIB. Garuda Nusantara membutuhkan kemenangan di laga tersebut.

Sebab kemenangan akan membawa Garuda Nusantara menjadi juara Grup F dengan sembilan poin. Jika itu terwujud, mereka akan tampil dalam pesta sepak bola Asia usia muda itu di China, pada Februari 2025.

Dalam postingan Instagram terbaru Timnas Indonesia @timnas.indonesia, netizen memberikan dukungan Jens Raven dan kolega lewat kolom komentar. Postingan itu pun sudah disukai 35 ribu lebih pengguna Instagram.

"Tuntaskan dengan kemenangan Garuda Nusantara," tulis akun @info_sepakbolaidn.

"3 poin," tulis akun @anggisetiawan8

"Pasti menang," tulis akun @aehatcraee.

"Semangat Garuda Nusantara," tulis akun @ekachill66.

"Semoga lolos ke Piala Asia," tulis akin @kha_ylalala.