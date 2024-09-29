Kalahkan Borneo FC, Pelatih Kuala Lumpur City FC Ngaku Dapat Bantuan dari Bojan Hodak

KUALA LUMPUR – Pelatih Kuala Lumpur City FC, Miroslav Kuljanac menyebut bantuan dari juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, menjadi salah satu kunci kemenangan timnya atas Borneo FC. Pasalnya Bojan yang memang pernah melatih Kuala Lumpur City FC itu membocorkan kepada Kuljanac terkait kekuatan dan berbagai informasi mengenai Borneo FC.

Seperti yang diketahui, Kuala Lumpur City FC berhasil menundukkan Borneo FC 1-0 di matchday kedua Grup B ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (26/9/2024) lalu.

Satu-satunya gol untuk Kuala Lumpur City FC dicatatkan oleh Brendan Gan (77’). Kemenangan ini membuat Kuala Lumpur City FC meraih kemenangan kedua, sedangkan Borneo FC menelan kekalahan pertama di ACC 2024-2025.

Selepas pertandingan, Kuljanac mengakui Bojan Hodak membocorkan informasi tentang kekuatan Borneo FC. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, informasi ini yang kemudian dimanfaatkan Kuala Lumpur City FC untuk mencuri poin.

“Kami berbicara tentang Borneo di mana dia (Bojan Hodak) memberi tahu saya beberapa hal tentang mereka dan saya sendiri juga menonton pertandingan mereka,” kata Kuljanac dilansir dari laman Harimau Malaya, dikutip Minggu (29/9/2024).