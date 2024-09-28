4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Gantikan Posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Pemain Borneo FC

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia U-20 bisa gantikan posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, skuad asuhan Indra Sjafri tampil maksimal untuk melaju ke Piala Asia U-20 2025.

Perlu diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Berisikan Timnas Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, Indra Sjafri selaku pelatih kepala justru tidak menyertakan nama Welber Jardim dalam skuadnya.

Pemain berdarah Brasil-Indonesia itu tak kunjung memenuhi panggilan memperkuat timnas. Padahal, kualifikasi ini digelar di negeri sendiri.

Untuk menyiasati tidak adanya Welber Jardim yang menghuni pos bek kanan, Indra Sjafri pun telah menyiapkan beberapa nama untuk menggantikannya. Dari nama yang telah dicoba pun hasilnya cukup memuaskan.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia U-20 bisa gantikan posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025:

4. Mufli Hidayat





Nama pertama yang bisa menggantikan sosok Welber Jardim di skuad Timnas Indonesia U-20 adalah Mufli Hidayat. Meski posisi aslinya adalah seorang penyerang, namun pemain berusia 19 tahun itu beberapa kali juga dipasang sebagai bek kanan oleh Indra Sjafri.

Termasuk di matchday pertama Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 menghadapi Maladewa, Mufli Hidayat juga dipasang sebagai seorang bek kanan oleh Indra Sjafri. Hasilnya, Mufli sanggup menjaga kedalaman dengan baik hingga skuad garuda mencatatkan clean sheet.