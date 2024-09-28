Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Gantikan Posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Pemain Borneo FC

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |12:35 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Gantikan Posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Pemain Borneo FC
Welber Jardim absen bela Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/welber07official)
A
A
A

SEJUMLAH pemain Timnas Indonesia U-20 bisa gantikan posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dengan begitu, skuad asuhan Indra Sjafri tampil maksimal untuk melaju ke Piala Asia U-20 2025.

Perlu diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Berisikan Timnas Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, Indra Sjafri selaku pelatih kepala justru tidak menyertakan nama Welber Jardim dalam skuadnya.

Pemain berdarah Brasil-Indonesia itu tak kunjung memenuhi panggilan memperkuat timnas. Padahal, kualifikasi ini digelar di negeri sendiri.

Untuk menyiasati tidak adanya Welber Jardim yang menghuni pos bek kanan, Indra Sjafri pun telah menyiapkan beberapa nama untuk menggantikannya. Dari nama yang telah dicoba pun hasilnya cukup memuaskan.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia U-20 bisa gantikan posisi Welber Jardim di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025:

4. Mufli Hidayat

Mufli Hidayat

Nama pertama yang bisa menggantikan sosok Welber Jardim di skuad Timnas Indonesia U-20 adalah Mufli Hidayat. Meski posisi aslinya adalah seorang penyerang, namun pemain berusia 19 tahun itu beberapa kali juga dipasang sebagai bek kanan oleh Indra Sjafri.

Termasuk di matchday pertama Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 menghadapi Maladewa, Mufli Hidayat juga dipasang sebagai seorang bek kanan oleh Indra Sjafri. Hasilnya, Mufli sanggup menjaga kedalaman dengan baik hingga skuad garuda mencatatkan clean sheet.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193685/5_calon_pelatih_pengganti_ruben_amorim_yang_dipecat_manchester_united_mu-oW1b_large.jpg
5 Calon Pelatih Pengganti Ruben Amorim yang Dipecat Manchester United, Nomor 1 Enzo Maresca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193370/john_herdman-jT8v_large.jpg
5 Fakta John Herdman Pelatih Baru Timnas Indonesia, Nomor 1 Bikin Decak Kagum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193215/adrian_luna_salah_satu_pemain_yang_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_aluna21-GpOX_large.jpg
5 Pemain yang Dijagokan Gabung Persib Bandung pada Januari 2026, Nomor 1 Adrian Luna!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663243/diperkuat-megawati-hangestri-jakarta-pertamina-enduro-bidik-gelar-proliga-2026-bft.webp
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Bidik Gelar Proliga 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/persija_jakarta.jpg
Matangkan Persiapan, Persija Usung Misi Khusus di Kandang Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement