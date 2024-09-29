Witan Sulaeman Tegaskan Persija Jakarta Siap Curi Poin dari PSM Makassar

Witan Sulaeman menegaskan Persija Jakarta siap curi poin dari PSM Makassar (Foto: Persija Jakarta)

YOGYAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Witan Sulaeman, menegaskan timnya siap mencuri tiga poin dari PSM Makassar. Ia mengungkapkan, persiapan para pemain sudah matang untuk pertandingan itu.

Persija Jakarta akan bersua PSM Makassar di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Minggu (29/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Witan mengatakan Macan Kemayoran siap 100 persen untuk pertandingan tersebut. Berbagai evaluasi dari laga sebelumnya sudah dilakukan oleh anak asuh Carlos Pena.

“Tentunya kami memiliki persiapan yang cukup bagus. Tim pelatih telah memberikan masukan dan evaluasi kepada tim,” kata Witan dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (29/9/2024).

“Semua pemain sangat siap untuk pertandingan besok. Semoga kami bisa menghadirkan tiga poin,” tambah penggawa Timnas Indonesia itu.

Duel melawan Juku Eja bisa menjadi momentum kebangkitan bagi Persija. Sebab diketahui, mereka belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sebelumnya.