Hasil AS Roma vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kena Comeback Il Lupi 1-2

ROMA – Hasil AS Roma vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (29/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Il Lupi.

Venezia unggul lebih dulu lewat gol Joel Pohjanpalo (44’). Namun, Roma mampu bangkit dengan dua gol Bryan Cristante (74’) dan Niccolo Pisilli (83’).

Jalannya Pertandingan

AS Roma dan Venezia memulai laga dengan tempo sedang. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Saling serang pun disajikan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Venezia dan AS Roma masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

I Leoni Alati berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-44. Kepastian itu usai Joel Pohjanpalo mampu mencetak gol ke gawang tim lawan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Venezia sementara waktu masih unggul 1-0 atas AS Roma.

AS Roma tampil lebih ngotot melawan Venezia pada awal babak kedua. Sebab, mereka ingin segera dapat menyamakan kedudukan dari tim lawan.