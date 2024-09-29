Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kena Comeback Il Lupi 1-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:06 WIB
Hasil AS Roma vs Venezia di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kena <i>Comeback Il Lupi</i> 1-2
Jay Idzes (4) gagal membawa Venezia menang melawan AS Roma (Foto: X/@OfficialASRoma)
A
A
A

ROMA – Hasil AS Roma vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (29/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Il Lupi.

Venezia unggul lebih dulu lewat gol Joel Pohjanpalo (44’). Namun, Roma mampu bangkit dengan dua gol Bryan Cristante (74’) dan Niccolo Pisilli (83’).

AS Roma vs Venezia (Foto: X/@OfficialASRoma)

Jalannya Pertandingan

AS Roma dan Venezia memulai laga dengan tempo sedang. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Saling serang pun disajikan kedua tim pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Venezia dan AS Roma masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

I Leoni Alati berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah pada menit ke-44. Kepastian itu usai Joel Pohjanpalo mampu mencetak gol ke gawang tim lawan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Venezia sementara waktu masih unggul 1-0 atas AS Roma.

AS Roma tampil lebih ngotot melawan Venezia pada awal babak kedua. Sebab, mereka ingin segera dapat menyamakan kedudukan dari tim lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/premier_padel_2025_milan.jpg
Premier Padel 2025 Milan P1: Turnamen Kelas Dunia Tayang Eksklusif di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement