Ditanya Arti Kata Bang Jay oleh Suporter Venezia FC asal Italia, Begini Penjelasan Jay Idzes

Jay Idzes menjelaskan arti dari kata Bang Jay secara gamblang. (Foto: Instagram/@jayidzes)

DITANYA arti kata “Bang Jay” oleh suporter Venezia FC asal Italia, Jay Idzes menjelaskannya secara lengkap. Bahkan saat memberikan penjelasan, Jay Idzes menyampaikannya menggunakan bahasa Italia.

“Bang adalah ‘Fra’ dalam bahasa Italia. Itu artinya juga sama seperti bro,” kata Jay Idzes kepada suporter Venezia FC, Okezone mengutip dari akun Instagram @seasiagoal.

(Jay Idzes menjelaskan arti kata Bang Jay. (Foto: Instagram/@seasiagoal)

Jay Idzes sejak Maret 2024 resmi membela Timnas Indonesia. Sejak saat itu, bek bertinggi badan 190 sentimeter itu mendapat sapaan akrab dari suporter Timnas Indonesia, yakni “Bang Jay”.

Kehadiran Jay Idzes juga meningkatkan sektor pertahanan Timnas Indonesia. Dari lima laga Timnas Indonesia yang diperkuat Jay Idzes, gawang skuad Garuda hanya sekali kebobolan!

Hebatnya, dua dari lima laga yang dijalani Timnas Indonesia itu adalah kontra negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Baru berusia 24 tahun, Jay Idzes pun telah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia.

Pertahanan Timnas Indonesia yang digalang Jay Idzes diprediksi semakin kuat seiring kehadiran bek FC Twente, Mees Hilgers. Kolaborasi Mees Hilgers-Jay Idzes-Justin Hubner/Rizky Ridho diprediksi sudah tersaji saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024.