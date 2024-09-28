Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Blak-blakan Sebut Liga Thailand Jauh Lebih Berkualitas ketimbang Liga Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:25 WIB
Asnawi Mangkualam Blak-blakan Sebut Liga Thailand Jauh Lebih Berkualitas ketimbang Liga Indonesia
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
ASNAWI Mangkualam blak-blakan sebut Liga Thailand jauh lebih berkualitas ketimbang Liga Indonesia. Pemain Timnas Indonesia itu menyampaikannya dalam wawancara di Youtube resmi Port FC.

Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangkualam bergabung ke klub papan atas Liga Thailand, Port FC, pada Januari 2024. Sebelumnya, ia bermain di Liga Korea Selatan untuk Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons.

Asnawi Mangkualam

Pada musim pertamanya bersama Port FC, Asnawi tampak kesulitan untuk mendapat tempat di starting line up. Namun pada musim 2024-2025 ini, dirinya mulai bisa beradaptasi hingga menjadi bek kanan utama tim berjuluk Port Lions itu.

Tercatat, kapten Timnas Indonesia itu telah tampil dalam 8 laga musim ini di semua kompetisi dengan torehan 1 assist. Dirinya juga tercatat selalu menjadi starting line up yang dimainkan sejak awal.

Belum lama ini, Asnawi Mangkualam mengungkapkan alasan sebenarnya dirinya bergabung dengan Port FC. Dirinya bahkan menolak tawaran sejumlah klub Korea karena timnya saat ini menjadi yang paling serius dalam merekrutnya.

"Karena Port FC lebih serius daripada klub lain, itulah mengapa saya memilih tim ini,” kata Asnawi Mangkualam, dilansir wawancaranya di Youtube Port FC, Sabtu (28/9/2024).

“Kemudian, saya juga melihat ada banyak pemain bagus, kualitas bagus yang bermain di Timnas (Thailand). Jadi, saya setuju di sini dan kualitas bagus, intensitas yang baik di latihan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Asnawi juga menjelaskan bagaimana perbedaan Liga Thailand dengan Liga Indonesia. Menurutnya, Thai League memiliki kualitas yang lebih bagus ketimbang Liga 1 kendati perbedaannya tidak begitu signifikan.

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
