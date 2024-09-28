Kisah Bintang Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Ingin Abroad Lebih Lama demi Bersaing di Skuad Garuda

KISAH bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, ingin abroad lebih lama lagi menarik diulas. Sebab ternyata, dia punya alasan khusus atas keinginannya bermain di luar negeri (abroad) lebih lama, yakni demi bisa bersaing mendapat tempat di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Diketahui, Asnawi Mangkualam kini berstatus sebagai pemain abroad yang bermain untuk Port FC, klub yang bermarkas di Thailand. Port FC merupakan klub luar negeri ketiga bagi Asnawi.

Sebelumnya, mantan pemain PSM Makassar itu sudah pernah membela dua klub Korea Selatan, Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons. Meski sudah abroad sejak 2021, Asnawi mengaku belum kepikiran untuk pulang kampung.

Asnawi menginginkan abroad hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah hampir satu tahun di Thailand, pemain berusia 24 tahun itu membuka peluang untuk bermain di Korea Selatan atau Jepang di masa depan.

"Mimpi saya, saya ingin menetap lebih lama bermain di luar negeri (abroad)," kata Asnawi, dikutip dari kanal YouTube Port FC, Sabtu (28/9/2024).