Masyarakat Malaysia Ngamuk Timnas Malaysia U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025: Junior hingga Senior Sama Saja!

MASYARAKAT Malaysia di media sosial mengamuk setelah Timnas Malaysia U-20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U-20 2025. Mereka kesal karena di setiap level tim nasional, performa Timnas Malaysia tak ada yang menonjol.

Semalam, Timnas Malaysia U-20 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U-20 di matchday ketiga Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

(Timnas Malaysia U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Setelah melewati tiga pertandingan, Timnas Malaysia U-20 duduk di posisi tiga dengan empat angka. Mereka tertinggal enam angka dari Korea Utara U-20 di puncak klasemen, tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Selain itu, Timnas Malaysia U-20 juga tertinggal dua poin dari Tajikistan U-20 di posisi dua. Di matchday pamungkas Grup E yang berlangsung Minggu 29 September 2024 malam WIB, Malaysia U-20 akan menantang Sri Lanka U-20, dan di laga lain Tajikistan U-20 menjamu Oman U-20.

Untuk finis sebagai runner-up, Timnas Malaysia U-20 wajib menang atas Sri Lanka U-20, sambil berharap di laga lain Tajikistan U-20 tumbang dari Oman U-20. Namun, jika pun finis sebagai runner-up, Malaysia U-20 takkan merebut status lima runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Sebab, Koleksi poin mereka kalah dengan tim-tim lain yang menempati klasemen sementara runner-up terbaik. Sekalipun menang atas Sri Lanka, Koleksi poin Malaysia U-20 tertahan di angka empat.