Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Ngamuk Timnas Malaysia U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025: Junior hingga Senior Sama Saja!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:26 WIB
Masyarakat Malaysia Ngamuk Timnas Malaysia U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025: Junior hingga Senior Sama Saja!
Timnas Malaysia U-20 gagal melaju ke Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia di media sosial mengamuk setelah Timnas Malaysia U-20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U-20 2025. Mereka kesal karena di setiap level tim nasional, performa Timnas Malaysia tak ada yang menonjol.

Semalam, Timnas Malaysia U-20 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U-20 di matchday ketiga Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Timnas Malaysia U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Setelah melewati tiga pertandingan, Timnas Malaysia U-20 duduk di posisi tiga dengan empat angka. Mereka tertinggal enam angka dari Korea Utara U-20 di puncak klasemen, tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Selain itu, Timnas Malaysia U-20 juga tertinggal dua poin dari Tajikistan U-20 di posisi dua. Di matchday pamungkas Grup E yang berlangsung Minggu 29 September 2024 malam WIB, Malaysia U-20 akan menantang Sri Lanka U-20, dan di laga lain Tajikistan U-20 menjamu Oman U-20.

Untuk finis sebagai runner-up, Timnas Malaysia U-20 wajib menang atas Sri Lanka U-20, sambil berharap di laga lain Tajikistan U-20 tumbang dari Oman U-20. Namun, jika pun finis sebagai runner-up, Malaysia U-20 takkan merebut status lima runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Sebab, Koleksi poin mereka kalah dengan tim-tim lain yang menempati klasemen sementara runner-up terbaik. Sekalipun menang atas Sri Lanka, Koleksi poin Malaysia U-20 tertahan di angka empat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069674/kisah-miris-timnas-vietnam-u-20-gagal-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-untuk-pertama-kali-sejak-2008-pFaJwpb3i1.jpg
Kisah Miris Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos ke Piala Asia U-20 2025 untuk Pertama Kali sejak 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069534/bangga-timnas-indonesia-u-20-lolos-piala-asia-u-20-2025-shin-tae-yong-beri-selamat-kepada-indra-sjafri-9d4wVtm7E1.jpg
Bangga Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 2025, Shin Tae-yong Beri Selamat kepada Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069221/kisah-tragis-timnas-vietnam-u-20-yang-rontok-di-fase-grup-piala-aff-u-19-2024-dan-gagal-lolos-piala-asia-u-20-2025-wxA9GWIVlW.jpg
Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069200/lihat-lini-belakang-timnas-indonesia-u-20-rapuh-shin-tae-yong-sarankan-indra-sjafri-naturalisasi-pemain-bertahan-8mfxIo8lje.jpg
Lihat Lini Belakang Timnas Indonesia U-20 Rapuh, Shin Tae-yong Sarankan Indra Sjafri Naturalisasi Pemain Bertahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663213/timnas-futsal-indonesia-masih-lapar-prestasi-usai-emas-sea-games-2025-fokus-tatap-piala-asia-2026-ybr.webp
Timnas Futsal Indonesia Masih Lapar Prestasi Usai Emas SEA Games 2025: Fokus Tatap Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/jakarta_electric_pln.jpg
Target Grand Final! Jakarta Electric PLN Mobile Resmi Launching Skuad dan Jersey Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement