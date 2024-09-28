Penyebab Timnas Malaysia U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025 meski Masih Bisa Finis Runner-up di Kualifikasi

PENYEBAB Timnas Malaysia U-20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U-20 2025 meski masih bisa finis runner-up di kualifikasi akan diulas Okezone. Timnas Malaysia U-20 sejatinya memulai Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan hasil manis.

Setelah menang 2-1 atas Oman U-20, Timnas Malaysia U-20 menahan tim kuat Korea Utara U-20 dengan skor 0-0. Sayangnya di laga ketiga Grup E yang berlangsung semalam, Timnas Malaysia U-20 kalah 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U-20.

(Timnas Malaysia U-20 kalah 0-1 dari Tajikistan U-20. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Ironisnya, Timnas Malaysia U-20 kebobolan di masa injury time, yakni 90+5. Kekalahan ini membuat Malaysia U-20 yang awalnya duduk di posisi dua, melorot ke tangga ketiga Grup A dengan Koleksi tiga angka.

Malaysia U-20 terpaut enam angka dari Korea Utara U-20 yang sudah memastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025 finis sebagai juara Grup E dengan 10 angka. Skuad asuhan Juan Torres Garrido itu juga terpaut dua poin dari Tajikistan U-20 di posisi dua.

Selanjutnya pada Minggu 29 September 2024 malam WIB, Timnas Malaysia U-20 akan menantang Sri Lanka U-20 di matchday pamungkas Grup E. Timnas Malaysia U-20 bisa naik ke posisi dua jika menang atas Sri Lanka U-20, plus di laga lain Tajikistan U-20 tumbang dari Oman U-20.

Jika finis runner-up, apakah Malaysia U-20 masih berpeluang lolos ke Piala Asia U-20 2025? Sesuai regulasi, hanya juara grup (10 negara) dan lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Timnas Malaysia U-20 sudah dipastikan gagal menempati posisi lima besar di klasemen runner-up terbaik. Sebab, sekalipun menang atas Sri Lanka U-20, perolehan poin Malaysia U-20 hanya empat, masih kalah dari enam runner-up lain yang sudah mengemas enam angka.