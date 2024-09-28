BREAKING NEWS: Timnas Malaysia U-20 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025!

TIMNAS Malaysia U-20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari Timnas Tajikistan U-20 di matchday ketiga Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Jumat 27 September 2024 malam WIB.

Kekalahan itu membuat Timnas Malaysia U-20 melorot ke posisi tiga klasemen Grup E Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan empat angka. Semifinalis Piala AFF U-19 2024 itu terpaut enam angka dari Korea Utara U-20 di puncak klasemen, serta tertinggal dua poin dari Tajikistan U-20 di tempat kedua.

(Timnas Malaysia U-20 tumbang 0-1 dari Tajikistan U-20. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Korea Utara U-20 sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U-20 2025 setelah finis sebagai juara Grup E. Koleksi 10 angka milik Korea Utara U-20 sudah tak mungkin digeser Tajikistan U-20 maupun Malaysia U-20 yang masih memiliki satu pertandingan sisa.

Sesuai jadwal, Tajikistan U-20 akan menantang Oman U-20 di laga pamungkas Grup E pada Minggu, 29 September 2024 malam WIB. Di hari yang sama, Malaysia U-20 akan menantang Sri Lanka U-20.

Di atas kertas, peluang Malaysia U-20 menang atas Sri Lanka U-20 lebih besar ketimbang Tajikistan U-20 kontra Oman U-20. Ambil contoh Timnas Malaysia U-20 menang atas Sri Lanka dan di laga lain, Tajikistan U-20 tumbang dari Oman U-20.

Jika kondisi ini terjadi, Timnas Malaysia U-20 akan finis sebagai runner-up Grup E dengan Koleksi tujuh angka. Finis di posisi dua membuat Timnas Malaysia U-20 berhak bersaing dengan runner-up dari grup lain demi memperebutkan status lima runner-up terbaik.

Namun, dalam perhitungan yang dibuat Okezone, Timnas Malaysia U-20 takkan merebut status lima runner-up terbaik karena perolehan poin mereka tak memadai. Sekadar diketahui, kemenangan atas Sri Lanka U-20 takkan masuk hitungan dalam klasemen akhir runner-up terbaik.