HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Faroe U-17 di Perebutan Posisi 3 Pinatar Supercup U-16

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |05:24 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Faroe U-17 di Perebutan Posisi 3 Pinatar Supercup U-16
Para pemain Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Faroe U-17 di perebutan posisi 3 Pinatar Supercup U-16 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Pinatar Arena yang berada di Murcia, Spanyol pada Sabtu, 21 September 2024 pukul 20.00 WIB.

Diketahui, Timnas Indonesia U-17 tengah ambil bagian dalam ajang Pinatar Supercup U-16. Turnamen ini diikuti empat tim saja, yakni Timnas Indonesia U-17, Swiss U-17, Kepulauan Faroe U-17, dan juga Skotlandia U-17.

Timnas Indonesia U-16

Karena hanya diikuti 4 tim, format pertandingan Pinatar Supercup U-16 langsung dimulai ke babak semifinal. Di semifinal, Timnas Indonesia U-17 bertemu dengan Swiss U-17.

Sayangnya, dalam laga yang digelar di Pinatar Arena pada Rabu 18 September 2024 pukul 23.00 WIB itu, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- harus tumbang. Pasukan Nova Arianto kalah dengan skor 0-2.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-17 gagal melesat ke babak final. Tetapi, Garuda Asia masih akan melakoni laga perebutan tempat ketiga.

Pada pertandingan itu, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas Kepulauan Faroe U-17. Di laga semifinal, Kepulauan Faroe U-17 kalah telak dari Skotlandia U-17 dengan skor 0-5.

Kini, menarik menantikan duel tersebut. Akankah skuad Garuda Asia bisa mendulang hasil manis dan finis di urutan ketiga?

