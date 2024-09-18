4 Pemain Port FC yang Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Nomor 1 Paling Sering!

SEBANYAK 4 pemain Port FC yang pernah mengalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan diulas Okezone. Port FC akan menghadapi Persib Bandung di matchday pertama Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kamis 19 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Usut punya usut, sejumlah pemain Port FC memiliki pengalaman menghadapi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Tak cuma menghadapi, pemain-pemain ini bahkan membantu timnya mengalahkan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Port FC yang pernah mengalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong:

4. Frans Putros (Irak)





Frans Putros bermain dua menit saat Irak menang 3-1 atas Timnas Indonesia di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Sayangnya untuk laga besok malam, Frans Putros tak bisa membela Port FC.

Sebab, bek 31 tahun ini tengah menjalani pemulihan cedera. Paling cepat, Frans Putros akan pulih pada Jumat, 27 September 2024.

3. Bordin Phala (Thailand)





Bordin Phala merupakan winger kiri andalan Timnas Thailand. Ia berandil besar saat Thailand menang 4-0 atas Timnas Indonesia di leg I final Piala AFF 2020.

Dalam laga tersebut, Bordin Phala menutup gol kemenangan 4-0 atas Thailand di menit 83 setelah menerima assist dari Worachit Kanitsribumphen.