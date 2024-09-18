Kenapa Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda? Begini Penjelasan Menkumham RI

MENTERI Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Supratman Andi Atgas membeberkan alasan pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders untuk menjadi WNI dikebut. Supratman mengatakan langkah cepat diambil untuk membuka peluang Mees dan Eliano bermain saat Timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan China.

Proses naturalisasi Mees dan Eliano sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR Ri per Selasa (17/9/2024) kemarin. Kedua pemain itu sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres), dan pengambilan sumpah sebagai WNI.

Namun, proses naturalisasi keduanya kini dikebut untuk membuka peluang membela Timnas Indonesia di laga ketiga dan keempat putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keduanya dipastikan akan mengambil sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda.

“Nah terkait dengan dua pemain yang terakhir kenapa saya statemen kemarin bahwa itu akan dilakukan sumpah karena kita mengejar target untuk pertandingan ketiga yang akan datang, yang akan berlangsung di Bahrain maupun yang berlangsung di China,” kata Supratman kepada awak media, Rabu (18/9/2024).

“Karena kalau kita menunggu mereka datang ke sini, hari ini keduanya tidak diizinkan klub sementara untuk meninggalkan klubnya masing-masing. Karena itu kita proaktif pengambilan sumpahnya akan diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda,” sambungnya.

Setelah itu, keduanya akan didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia untuk laga ketiga dan keempat putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu adalah laga tandang melawan Bahrain (10/10/2024), dan China (15/10/2024).