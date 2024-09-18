Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda? Begini Penjelasan Menkumham RI

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:01 WIB
Kenapa Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah WNI di Belanda? Begini Penjelasan Menkumham RI
Eliano Reijnders dan Mees Hilgers mengambil sumpan WNI di Belanda (Foto: Instagram/Timnas Indonesia)
A
A
A

MENTERI Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Supratman Andi Atgas membeberkan alasan pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders untuk menjadi WNI dikebut. Supratman mengatakan langkah cepat diambil untuk membuka peluang Mees dan Eliano bermain saat Timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan China.

Proses naturalisasi Mees dan Eliano sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR Ri per Selasa (17/9/2024) kemarin. Kedua pemain itu sekarang tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres), dan pengambilan sumpah sebagai WNI.

 

Namun, proses naturalisasi keduanya kini dikebut untuk membuka peluang membela Timnas Indonesia di laga ketiga dan keempat putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keduanya dipastikan akan mengambil sumpah sebagai WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda.

“Nah terkait dengan dua pemain yang terakhir kenapa saya statemen kemarin bahwa itu akan dilakukan sumpah karena kita mengejar target untuk pertandingan ketiga yang akan datang, yang akan berlangsung di Bahrain maupun yang berlangsung di China,” kata Supratman kepada awak media, Rabu (18/9/2024).

 BACA JUGA:

“Karena kalau kita menunggu mereka datang ke sini, hari ini keduanya tidak diizinkan klub sementara untuk meninggalkan klubnya masing-masing. Karena itu kita proaktif pengambilan sumpahnya akan diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda,” sambungnya.

Setelah itu, keduanya akan didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia untuk laga ketiga dan keempat putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu adalah laga tandang melawan Bahrain (10/10/2024), dan China (15/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191904/carlos_raul_sciucatti-Sd0e_large.jpg
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726/thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191258/syamsir_alam_bersama_pratama_arhan-NrHw_large.jpg
Kisah Miris 5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang bak Ditelan Bumi Usai Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188521/pssi_awards_2026-u35U_large.jpg
Apresiasi Insan Sepak Bola Indonesia: PSSI Awards 2026 Resmi Diluncurkan dengan 17 Kategori
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660507/terence-crawford-jadi-petinju-terbaik-2025-tutup-karier-di-puncak-prestasi-bda.webp
Terence Crawford Jadi Petinju Terbaik 2025, Tutup Karier di Puncak Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
John Herdman Latih Timnas Indonesia, PSSI Dapat Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement