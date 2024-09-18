Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Lancar, Potensi Debut di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Kian Besar

JAKARTA - Potensi pemain naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders debut di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Bahrain kian besar. Sebab menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, proses naturalisasi kedua pemain keturunan itu berjalan lancar.

Terbukti saat ini proses naturalisasi Mees dan Eliano sudah disetujui oleh DPR RI. Tahapan selanjutnya akan diproses ke Kemensesneg untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Jokowi, lalu pengambilan sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bersama semua pihak terus berupaya mempercepat proses naturalisasi kedua pemain itu. Hal tersebut agar mereka dapat segera bisa membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Kami berupaya maksimal agar administrasinya bisa selesai secepat mungkin dan dibawa ke Bahrain dan China untuk bertanding," kata Yunus Nusi di Jakarta, Selasa (17/2024).

Sementara itu, Dito Ariotedjo mengaku optimistis proses naturalisasi Mess dan Eliano dapat selesai tepat waktu. Jadi, pemain itu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.