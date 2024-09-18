Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Dikebut, Yunus Nusi: Demi Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:22 WIB
Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Dikebut, Yunus Nusi: Demi Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgerss)
A
A
A

JAKARTA - PSSI tengah mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, hal itu dilakukan karena Hilgers dan Eliano dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Seperti yang diketahui, proses naturalisasi kedua pemain itu sudah disetujui oleh DPR RI. Tahapan selanjutnya akan diproses ke Kemensesneg untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Jokowi, lalu pengambilan sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Yunus Nusi mengatakan Mees Hilgers dan Eliano akan menambah kekuatan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tim Merah-Putih belum terkalahan dalam dua laga ajang tersebut.

"Punya potensi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kami bersama Timnas Indonesia bisa seri dengan Arab Saudi dan Australia, maka Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan untuk menambah dua pemain ini untuk memperkuat timnas," kata Yunus Nusi di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Mees Hilgers bersama Eliano Reijnders

Pria berusia 54 tahun mengatakan Mees dan Eliano punya kemampuan yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Kedua pemain itu pun sudah dipantau dengan detail oleh Shin Tae-yong.

