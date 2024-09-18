Kegaduhan soal Naturalisasi Ganggu Psikologis Skuad Timnas Indonesia, PSSI: Semoga Tak Patahkan Semangat Pemain

JAKARTA - Kegaduhan soal pemain naturalisasi di Tim Nasional (Timnas) Indonesia kembali ramai di media sosial dan ternyata berdampak pada psikologis pemain skuad Garuda saat ini. Untuk itu, PSSI bergerak cepat menghalau itu semua dan berharap semangat para pemain tidak patah karena isu tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi sangat menyayangkan adanya kegaduhan soal naturalisasi pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sebab, dia mengkhawatirkan itu bisa mengganggu fokus timnya untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Memang kita masih dalam tahap menjaga psikologi mereka. Kami harap mereka tidak terganggu dengan statement yang mengganggu semangat. Sebab, memang ada beberapa pemain yang melihat statement tersebut," kata Yunus Nusi di Jakarta, dikutip Rabu (18/9/2024).

"Kami berharap tidak ada kejadian berulang karena kami khawatir ini akan mematahkan semangat mereka. Kami menjaga kondisi psikologis anak anak, agar mereka tidak terlalu serius menanggapi statement media sosial yang kiranya tidak positif bagi federasi,"tambahnya.

Pria berusia 54 tahun tersebut berharap kegaduhan itu tidak mematahkan semangat pemain karena Timnas Indonesia akan melawan Bahrain (10/10/2024) dan China (15/10/2024). Dia menilai para pemain sejauh ini telah bekerja keras untuk mempersembahkan prestasi untuk tim Merah-Putih.