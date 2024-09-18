Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kegaduhan soal Naturalisasi Ganggu Psikologis Skuad Timnas Indonesia, PSSI: Semoga Tak Patahkan Semangat Pemain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |10:31 WIB
Kegaduhan soal Naturalisasi Ganggu Psikologis Skuad Timnas Indonesia, PSSI: Semoga Tak Patahkan Semangat Pemain
Dua pemain Timnas Indonesia, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Kegaduhan soal pemain naturalisasi di Tim Nasional (Timnas) Indonesia kembali ramai di media sosial dan ternyata berdampak pada psikologis pemain skuad Garuda saat ini. Untuk itu, PSSI bergerak cepat menghalau itu semua dan berharap semangat para pemain tidak patah karena isu tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi sangat menyayangkan adanya kegaduhan soal naturalisasi pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sebab, dia mengkhawatirkan itu bisa mengganggu fokus timnya untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Memang kita masih dalam tahap menjaga psikologi mereka. Kami harap mereka tidak terganggu dengan statement yang mengganggu semangat. Sebab, memang ada beberapa pemain yang melihat statement tersebut," kata Yunus Nusi di Jakarta, dikutip Rabu (18/9/2024).

"Kami berharap tidak ada kejadian berulang karena kami khawatir ini akan mematahkan semangat mereka. Kami menjaga kondisi psikologis anak anak, agar mereka tidak terlalu serius menanggapi statement media sosial yang kiranya tidak positif bagi federasi,"tambahnya.

Mees Hilgers bersama Eliano Reijnders

Pria berusia 54 tahun tersebut berharap kegaduhan itu tidak mematahkan semangat pemain karena Timnas Indonesia akan melawan Bahrain (10/10/2024) dan China (15/10/2024). Dia menilai para pemain sejauh ini telah bekerja keras untuk mempersembahkan prestasi untuk tim Merah-Putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192074/simak_bedah_statistik_john_herdman-e7P8_large.jpg
Statistik John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660325/tradisi-pohon-natal-mohamed-salah-tuai-prokontra-hve.webp
Tradisi Pohon Natal Mohamed Salah Tuai Pro-Kontra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Italia Gempar! Emil Audero Masuk 5 Kiper Terbaik Serie A, Statistiknya Kalahkan Mike Maignan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement