HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas China Dilanda Konflik Internal, Beri Keuntungan untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |01:13 WIB
Timnas China Dilanda Konflik Internal, Beri Keuntungan untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Para pemain Timnas China. (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)
A
A
A

TIMNAS China dilanda konflik internal jelang melawan Timnas Indonesia dan Australia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah hal ini memberi keuntungan ke Timnas Indonesia?

Diketahui, skuad Garuda akan melawan Timnas Bahrain dan China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024. Laga melawan Bahrain akan dilakoni Timnas Indonesia lebih dahulu, tepatnya pada 10 Oktober 2024.

Timnas China

Lalu, Timnas Indonesia akan melawan China selang lima hari kemudian. Tepatnya, pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada 15 Oktober 2024.

Jelang laga itu, Timnas China dikabarkan sedang dilanda konflik internal. Menurut laporan Sohu, pelatih Timnas China, Branko Ivankovic, berselisih dengan asistennya, Zheng Zhi.

Dugaan perselisihan itu terjadi setelah Timnas China menelan kekalahan beruntun dari Jepang (0-7), dan Arab Saudi (1-2). Berdasarkan laporan Sohu, kedua pelatih terlihat silang pendapat saat pertandingan melawan Arab Saudi, Selasa 10 September 2024.

Pada pertandingan itu, pelatih Branko Ivankovic dilaporkan enggan menerima saran dari Zheng Zhi. Akibatnya, Zheng Zhi murka. Dikabarkan, insiden ini membuat hubungan antara kedua pelatih itu retak.

“Pelatih Ivankovic menerima saran dari asistennya Zheng Zhi untuk menggantikan Beram Abduweli selama pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 10, tapi dia menolak. Kemudian, Zheng Zi tertangkap kamera sedang memukul tembok dan marah-marah,” tulis laporan Sohu, dikutip dari Best Eleven pada Rabu (18/9/2024).

Halaman:
1 2
      
