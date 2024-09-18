Reaksi Calon Pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders soal Proses Naturalisasi yang Kini Dikebut

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, angkat bicara soal proses naturalisasinya yang kini dikebut. Sambut semringah, Eliano senang semua proses berjalan dengan lancar.

Diketahui, Eliano Reijnders dan Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sejak bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sepekan yang lalu. Permohonan naturalisasi kedua pemain itu sekarang sudah disetujui oleh Komisi III dan X DPR RI, Selasa 17 September 2024.

Kedua pemain itu kini tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden RI (Keppres), dan kemudian mengambil sumpah sebagai WNI. Proses naturalisasi keduanya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Mendapati kondisi ini, Eliano senang bukan main. Dia meluapkan perasaan gembiranya itu dalam unggahan di media sosialnya.

“Dalam jangka waktu 8 hari,” kata Eliano dalam unggahan akun Instagram pribadinya (@eliano.r), dikutip pada Rabu (18/9/2024).