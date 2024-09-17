Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming AC Milan vs Liverpool di Liga Champions 2024-2025, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |22:52 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming AC Milan vs Liverpool di Liga Champions 2024-2025, Klik di Sini!
Para pemain Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming AC Milan vs Liverpool di Liga Champions 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Rabu, 18 September 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, laga fase grup Liga Champions 2024-2025 akan segera dimulai. Sederet laga seru pun akan tersaji di matchday perdana.

AC Milan

Pada format baru yang diterapkan di Liga Champions 2024-2025, AC Milan akan langsung menghadapi lawan sulit di matchday perdana. Mereka akan menjamu klub raksasa Inggris, yakni Liverpool.

AC Milan akan menghadapi Liverpool dalam kondisi baru saja memetik kemenangan pada akhir pekan lalu. Mereka membantai Venezia yang diperkuat pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, dengan skor 4-0!

Ini jadi kemenangan perdana Milan di Liga Italia 2024-2025. Sebelumnya, Christian Pulisic cs meraih dua hasil imbang dan 1 kekalahan di awal musim Liga Italia 2024-2025. Alhasil, Milan masih menempati posisi ke-10 di klasemen dengan perolehan 5 poin.

Tentunya, ini akan memantik motivasi dan kepercayaan diri lebih bagi para pemain AC Milan yang akan menjamu Liverpool. Mereka pastinya akan lebih berambisi meraih kemenangan.

Liverpool sendiri akan bertandang ke markas AC Milan dalam kondisi berbeda. Mereka baru saja mendapat kekalahan pada akhir pekan ini.

Liverpool dilibas Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Bermain di Stadion Anfield, pada 14 September 2024 malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- tumbang dengan skor 0-1 karena kebobolan gol Callum Hudson-Odoi pada menit ke-72.

Halaman:
1 2
      
