5 Negara Asia yang Bisa Mengejutkan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

ADA 5 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 yang menarik untuk dibahas. Tentu Timnas Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut karena jika Garuda lolos tentu hal itu akan sangat membanggakan.

Seperti yang diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kini sudah memasuki babak ketiga. Sebanyak 18 tim mengincar enam tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dan enam tiket ke babak keempat.

Tentu tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran menjadi yang dijagokan untuk lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, ada sejumlah negara yang bisa saja mengejutkan jika berhasil merebut tiket ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Negara Asia yang Bisa Mengejutkan Lolos Piala Dunia 2026:

5. Korea Utara





Korea Utara berada di Grup A di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka sejauh ini sudah mengumpulkan satu poin hingga bertengger di peringkat keempat.

Korea Utara sendiri sudah dua kali tampil di Piala Dunia, yakni pada edisi 1966 dan 2010. Setelah itu, mereka kesulitan untuk menembus ke putaran final dan tampaknya mereka bisa kembali di edisi 2026.

4. Uzbekistan





Timnas Uzbekistan saat ini memimpin Grup A dengan 6 poin usai menang atas Korea Utara (1-0) dan Kirgistan (3-2). Dalam sejarahnya, Uzbekistan pernah bermain di Piala Dunia, namun kala itu statusnya masih menjadi bagian dari Uni Soviet.

Kendati demikian, untuk mewakili Uzbekistan sendiri negara tersebut belum pernah tampil di Piala Dunia. Jika mereka bisa terus menjaga posisi dua besar Grup A, maka Uzbekistan akan segera tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya.