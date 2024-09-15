Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Australia di SUGBK, Calvin Verdonk: Kami Harus Bersyukur Bisa Rebut 1 Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:21 WIB
Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Australia di SUGBK, Calvin Verdonk: Kami Harus Bersyukur Bisa Rebut 1 Poin
Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. (Foto: Instagram/c.verdonk)
BEK andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk, menyayangkan timnya gagal mengalahkan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, ia pada akhirnya tetap bersyukur Garuda bisa merebut satu poin.

Terutama jika melihat betapa diserang habis-habisannya Timnas Indonesia saat melawan Australia di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut.

Timnas Indonesia mengawali dua laga awal Grup C dengan manis. Di laga pertama, tim arahan Shin Tae-yong sukses mencuri satu poin dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat (6/9) lalu.

Kemudian Timnas Indonesia juga berhasil mengambil satu poin dengan menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada (10/9) lalu. Dua hasil positif itu membuat Skuad Garuda sementara duduk di posisi empat dengang koleksi dua poin.

Calvin Verdonk

Verdonk puas bisa membawa Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Namun, dia tidak begitu puas dengan hasil imbang lawan Australia di SUGBK. Karena menurutnya, Skuad Garuda bisa mengambil poin penuh karena lawannya datang dengan modal buruk karena kalah dari Bahrain.

“Tentu saja, hasil imbang 1-1 (lawan Arab Saudi) adalah hasil yang baik bagi kami. Saya pikir ekspektasi melawan Australia lebih tinggi karena mereka kalah dari Bahrain,” kata Verdonk dalam kanal Youtube NEC TV, Minggu (15/9/2024).

Halaman:
1 2
      
