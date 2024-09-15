Hasil PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen di Liga Belanda 2024-2025: Calvin Verdonk Cs Kalah 0-2

EINDHOVEN - NEC Nijmegen harus mengakui keunggulan PSV Eindhoven saat kedua tim berjumpa di laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025, Sabtu 14 Septembet 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Nijmegen sejatinya sudah diperkuat bintang Timnas Indonesia, Calvin Verdonk selama 90 menit pertandingan.

Namun, Calvin Verdonk nyatanya tak mampu menyelamatkan Nijmegen dari kekalahan 0-2 di kandang PSV tersebut. Dua gol PSV di Stadion Philips, Eindhoven, itu pun membuat PSV makin mantap bertengger di puncak dengan 15 poin, sementara NEC di peringkat delapan dengan 6 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

NEC Nijmegen harus bermain dengan 10 pemain sejak menit sembilan gara-gara Kodai Sano melakukan pelanggaran di kotak penalti. Luuk De Jong yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa PSV Eindhoven unggul 1-0.

Kemudian di menit ke-16 PSV Eindhoven sukses menggandakan keunggulannya. Sialnya, gol itu berawal tercipta karena kesalahan Calvin Verdonk yang gagal mengantisipasi bola yang mengarah ke Guus Til. Sehingga, Til bisa menceploskan bola begitu saja ke gawang NEC Nijmegen.

Tertinggal 0-2 dengan kekuatan 10 pemain jelas membuat Verdonk dan kolega cukup kesulitan. Terlihat, NEC Nijmegen bertahan cukup dalam dan mengandalkan serangan balik cepat. Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Di menit ke-43, PSV Eindhoven nyaris menambah pundi-pundi golnya setelah tendangan Boscagli membentur tiang gawang NEC Nijmegen. Pada akhirnya, Verdonk dan kolega harus tertinggal 0-2 di babak pertama.