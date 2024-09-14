Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Bantai Tuan Rumah 4-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |22:38 WIB
Hasil Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman 2024-2025: Pasukan Xabi Alonso Bantai Tuan Rumah 4-1
Bayer Leverkusen menang 4-1 atas Hoffenheim di Liga Jerman 2024-2025. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

SINSHEIM Bayer Leverkusen membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Hoffeinhem di matchday ketiga Liga Jerman 2024-2025, pada Sabtu (14/9/2024) malam WIB. Bermain di Rhein-Neckar Arena, Sinsheim, Jerman, Leverkusen tepatnya menang dengan skor 4-1.

Leverkusen sukses membantai tim tuan rumah yang sejatinya sempat memberikan perlawanan. Namun, tim asuhan Xabi Alonso itu masih terlalu kuat hingga menang telak 4-1.

Hasil itu menjadi kemenangan kedua Leverkusen di Bundesliga musim ini. Sebelumnya Leverkusen sempat menelan kekalahan saat menyambut RB Leipzig.

Dengan tambahan 3 poin dari markas Hoffenheim, kini Leverkusen menempati posisi keempat di klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025 dengan 6 poin. Sedangkan Hoffenheim di posisi 12 dengan 3 angka.

Jalannya Pertandingan

Leverkusen menjadi tim yang unggul lebih dulu lewat gol Martin Terrier di menit 17. Leverkusen semakin menggila karena berhasil mencetak gol lagi di menit 30 berkat aksi Victor Boniface.

Namun, Hoffenheim dengan cepat membalas berkat gol Mergim Berisha di menit ke-37. Skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu pun terlihat di akhir babak pertama.

