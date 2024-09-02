Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Freiburg di Liga Jerman 2024-2025: Harry Kane Sumbang Gol, Die Roten Menang 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |00:56 WIB
Hasil Bayern Munich vs Freiburg di Liga Jerman 2024-2025: Harry Kane Sumbang Gol, <i>Die Roten</i> Menang 2-0
Suasana laga Bayern Munich vs Freiburg. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

MUNICH Bayern Munich sukses mempertahankan tiga poin saat menjamu Freiburg di pekan kedua Liga Jerman 2024-2025, pada Minggu (2/9/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, tim asuhan Vincent Kompany itu tepatnya menang 2-0 atas tim tamu.

Berkat kemenangan atas Freiburg, Bayern tak kehilangan tiga poin dan karenanya kini tim berjuluk Die Borussen itu naik ke posisi kedua dengan 6 poin. Sedangkan Freiburg tertahan di peringkat 10 dengan 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Bayern Munich sejatinya tak mendapatkan kesulitan yang berarti meski Freiburg sudah berusaha keras. Terbukti laga sudah berjalan 38 menit, Bayern berhasil unggul berkat gol Harry Kane.

Bayern Munich vs Freiburg

Mantan striker Tottenham Hotspur itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai mendapatkan tendangan penalti. Lalu gol kedua Bayern diciptakan oleh Thomas Muller.

Muller membobol gawang Freiburg dengan mudah di menit 78. Setelahnya tak ada lagi gol hingga pertandingan berakhir.

Halaman:
1 2
      
