Prediksi Skor Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Ambisi Florian Wirtz Cs Curi Kemenangan di Markas Lawan

PREDIKSI skor Hoffenheim vs Bayer Leverkusen bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di pekan ketiga Bundesliga 2024-2025.

Leverkusen akan bertamu ke markas Hoffenheim di Rhein-Necker Arena pada Sabtu (14/9/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 20.30 WIB.

Pertandingan dipastikan bakal berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama menelan kekalahan di pekan kedua. Hoffenheim kalah 1-3 di kandang Eintracht Frankfurt, sedangkan sang juara bertahan Leverkusen kalah 2-3 menjamu RB Leipzig.

Kekalahan dari RB Leipzig sekaligus menghentikan rekor unbeaten pasukan Xabi Alonso dalam 35 pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

BACA JUGA:

Berbicara rekor pertemuan, Leverkusen jauh unggul atas Hoffenheim. Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- tercatat meraih 19 kali kemenangan enam kali imbang dan tujuh kali kalah.

Namun, segala kemungkinan tentu bisa terjadi di lapangan. Florian Wirtz dan rekan-rekan harus tampil fokus jika ingin mencuri kemenangan di markas lawan malam nanti.