HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Ambisi Florian Wirtz Cs Curi Kemenangan di Markas Lawan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |13:41 WIB
Prediksi Skor Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025: Ambisi Florian Wirtz Cs Curi Kemenangan di Markas Lawan
Berikut prediksi Hoffenheim vs Bayer Leverkusen di Bundesliga 2024-2025 (Foto: Instagram/Bayer Leverkusen)
A
A
A

PREDIKSI skor Hoffenheim vs Bayer Leverkusen bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di pekan ketiga Bundesliga 2024-2025.

Leverkusen akan bertamu ke markas Hoffenheim di Rhein-Necker Arena pada Sabtu (14/9/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 20.30 WIB.

Pertandingan dipastikan bakal berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama menelan kekalahan di pekan kedua. Hoffenheim kalah 1-3 di kandang Eintracht Frankfurt, sedangkan sang juara bertahan Leverkusen kalah 2-3 menjamu RB Leipzig.

Kekalahan dari RB Leipzig sekaligus menghentikan rekor unbeaten pasukan Xabi Alonso dalam 35 pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

 BACA JUGA:

Berbicara rekor pertemuan, Leverkusen jauh unggul atas Hoffenheim. Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- tercatat meraih 19 kali kemenangan enam kali imbang dan tujuh kali kalah.

Namun, segala kemungkinan tentu bisa terjadi di lapangan. Florian Wirtz dan rekan-rekan harus tampil fokus jika ingin mencuri kemenangan di markas lawan malam nanti.

Halaman:
1 2
      
