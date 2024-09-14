Gagal Gaet Bintang Timnas Indonesia Thom Haye, NAC Breda Menyesal Tak Bisa Reuni

BREDA – NAC Breda menyesal gagal merekrut bintang Timnas Indonesia, Thom Haye, sehingga reuni dengan sang pemain tak bisa dilakukan. Hal ini disampaikan langsung Direktur Teknik NAC Breda, Peter Maas.

Maas pun membeberkan penyebab Thom Haye gagal gabung NAC Breda. Dia mengakui negosiasi antara NAC Breda dan Thom berakhir buntu sehingga kesepakatan tak pernah terjadi.

Kini, Thom Haye pun baru saja bergabung dengan Almere City setelah dua bulan mencari klub baru. Gelandang Timnas Indonesia itu mendapat kontrak bersama Almere City hingga Juni 2025.

Namun sebelum itu, Thom Haye sejatinya sudah dirumorkan dengan beberapa klub termasuk NAC Breda. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya santer dikabarkan akan bereuni dengan mantan klubnya tersebut.

Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi, Thom Haye dikabarkan menolak tawaran NAC Breda dan lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Mengenai hal ini, Maas mengakui klubnya gagal dalam bernegosiasi.

“Jika ada klub lain yang mengajukan tawaran jauh di atas itu, kami tidak bisa dan tidak mau mengikuti hal ini karena akan mengganggu seleksi dan keseimbangan di ruang ganti,” kata Maas dikutip dari Fean Online, Sabtu (14/9/2024).