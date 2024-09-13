Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Thom Haye Pilih Gabung Almere City pada Bursa Transfer Musim Panas 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:00 WIB
THOM Haye dipastikan bergabung dengan tim Liga Belanda, Almere City FC. Pemain Timnas Indonesia itu diketahui mendapat kontrak dengan durasi satu musim.

Sebelumnya, Thom Haye memperkuat SC Heerenveen. Namun, dia memutuskan berpisah dengan tim tersebut untuk mencari pengalaman baru.

Thom Haye pun mengaku sangat senang mendapat kesempatan bergabung dengan Almere City. Dia menyatakan ada kesamaan visi dan misi dengan klub itu sehingga ingin berkarier di sana.

"Saya memilih Almere City dengan pikiran dan hati saya. Saya telah berbicara baik dengan mereka dan saya yakin dengan strategi di dalam dan luar lapangan," kata Thom Haye dilansir dari laman Almere City FC, Jumat (13/9/2024).

"Itu, dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya," tambahnya.

Lebih lanjut, Thom Haye mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk klub barunya. Pemain berusia 29 tahun itu mengklaim siap mengangkat performa Almere City FC

Halaman:
1 2
      
