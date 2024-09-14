Hasil Al Nassr vs Al Ahli 1-1, Cristiano Ronaldo Gagal Rayakan Gol Ke-900 Secara Maksimal

HASIL Al Nassr vs Al Ahli berakhir imbang 1-1. Cristiano Ronaldo pun menjadi gagal rayakan gol ke-900 secara maksimal.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Al Nassr vs Al Ahli dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Al Awal Park at King Saud University, Riyadh, pada Sabtu (14/9/2024) dini hari WIB.

Al Nassr harus kebobolan lebih dahulu pada laga itu karena gol Franck Kessie pada menit ke-57. Tetapi, Al Nassr akhirnya terhindar dari kekalahan secara dramatis usai Bassam Mohammed Alhurayji mencetak gol bunuh diri jelang akhir laga tepatnya pada menit ke-90+9.

Hasil ini membuat Al Nassr hanya bisa meraup 1 poin. Kini, Al Nassr pun menempati posisi keenam di klasemen dengan koleksi 5 poin dari 3 laga yang telah dijalani di Liga Arab Saudi 2024-2025.

Pencapaian ini membuat sang bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, gagal merayakan gol ke-900 secara maksimal. Diketahui, Ronaldo mendapat pesta perayaan juga dalam laga Al Nassr vs Al Ahli karena baru menorehkan catatan fantastis dengan mencetak gol ke-900 beberapa waktu lalu.

Tepatnya, Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-900 kala membela Timnas Portugal dalam laga UEFA Nations League babak grup. Melawan Kroasia pada Kamis 5 September 2024, Ronaldo mencetak satu gol pada menit ke-34.