Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Al Ahli 1-1, Cristiano Ronaldo Gagal Rayakan Gol Ke-900 Secara Maksimal

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |07:50 WIB
Hasil Al Nassr vs Al Ahli 1-1, Cristiano Ronaldo Gagal Rayakan Gol Ke-900 Secara Maksimal
Cristiano Ronaldo rayakan gol ke-900. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

HASIL Al Nassr vs Al Ahli berakhir imbang 1-1. Cristiano Ronaldo pun menjadi gagal rayakan gol ke-900 secara maksimal.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Al Nassr vs Al Ahli dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Al Awal Park at King Saud University, Riyadh, pada Sabtu (14/9/2024) dini hari WIB.

Cristiano Ronaldo

Al Nassr harus kebobolan lebih dahulu pada laga itu karena gol Franck Kessie pada menit ke-57. Tetapi, Al Nassr akhirnya terhindar dari kekalahan secara dramatis usai Bassam Mohammed Alhurayji mencetak gol bunuh diri jelang akhir laga tepatnya pada menit ke-90+9.

Hasil ini membuat Al Nassr hanya bisa meraup 1 poin. Kini, Al Nassr pun menempati posisi keenam di klasemen dengan koleksi 5 poin dari 3 laga yang telah dijalani di Liga Arab Saudi 2024-2025.

Pencapaian ini membuat sang bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, gagal merayakan gol ke-900 secara maksimal. Diketahui, Ronaldo mendapat pesta perayaan juga dalam laga Al Nassr vs Al Ahli karena baru menorehkan catatan fantastis dengan mencetak gol ke-900 beberapa waktu lalu.

Tepatnya, Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-900 kala membela Timnas Portugal dalam laga UEFA Nations League babak grup. Melawan Kroasia pada Kamis 5 September 2024, Ronaldo mencetak satu gol pada menit ke-34.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659043/ranking-fifa-timnas-indonesia-tertinggal-dari-malaysia-tutup-2025-di-posisi-122-cpb.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Tertinggal dari Malaysia, Tutup 2025 di Posisi 122
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_voli_putra_indonesia_menumbangkan_filipina.jpg
PBVSI Tunjuk Pelatih Brasil Tangani Timnas Voli Putra Indonesia, Bidik Target ke Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement