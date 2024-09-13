Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kandidat Pemain yang Layak Raih Trofi Ballon dOr 2024 Versi Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Kylian Mbappe!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:00 WIB
Kylian Mbappe dinilai bakal jadi salah satu pemain calon peraih medali Ballon dOr di masa mendatang (Foto: Real Madrid)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo memberikan prediksinya seputar 5 kandidat pemain yang layak raih Ballon d'Or di masa mendatang. Hal itu diungkapkan langsung olehnya saat berbincang dengan mantan rekan satu timnya di Manchester United, Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo dan Rio Ferdinand berbicara mengenai banyak hal, khususnya saat CR7 bermain di Real Madrid. Namun saat berbicara terkait skuad Los Blancos saat ini, keduanya lantas membahas siapa sosok pemain yang layak raih penghargaan Ballon d'Or.

Dalam pembicaraan tersebut, terdapat setidaknya 5 nama yang menurut CR7 layak untuk meraih bola emas. Siapa saja mereka? Berikut adalah daftarnya.

5. Vinicius Junior


Penyerang andalan Real Madrid, Vinicius Junior menjadi salah satu nama yang disebut dalam pembicaraan Rio Ferdinand dan Ronaldo. Pemain asal Brasil itu disebut oleh Rio Ferdinand sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d'Or. Di sisi lain, CR7 mengiyakan pernyataan tersebut.

4. Lamine Yamal


Wonderkid Barcelona, Lamine Yamal juga masuk ke dalam jajaran pemain yang dianggap akan meraih Ballon d'Or di masa depan. Pemain yang baru genap berusia 17 tahun itu memang tampil luar biasa bersama Blaugrana dan juga Spanyol pada tahun ini.

“Ya, Lamine Yamal juga (bisa memenangkan Ballon d'Or)” kata Cristiano Ronaldo di channel youtubenya.

Halaman:
1 2
      
