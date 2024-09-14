Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Tegaskan Ada 5 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Ada Pascal Struijk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |07:34 WIB
Media Belanda Tegaskan Ada 5 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Ada Pascal Struijk!
Pasal Struijk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat Timnas Indonesia. Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra (FC Volendam U-21), Ole Romeny (FC Utrecht), Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC), Kevin Diks (FC Copenhagen) dan Pascal Struijk (Leeds United).

Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda-Indonesia ini. Sebab, tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia.

Mauro Zijlstra dalam proses menjadi WNI. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

(Mauro Zijlstra dalam proses menjadi WNI. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

“Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro (Zijlstra). Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka (PSSI) sedang mengusahakannya dan dia (Jairo Riedewald) semakin positif tentang itu dan saya pikir itu (Jairo Riedewald menjadi WNI) akan terjadi,” kata salah seorang host di podcast garapan Voetbal Primeur, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur, Jumat (13/9/2024).

“Ole Romeny juga masih berlangsung (proses naturalisasinya). Kevin Diks juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya,” lanjut sang pembawa acara.

Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran Timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela Timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong.

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_voli_indonesia.jpg
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Dipecat usai Gagal Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement