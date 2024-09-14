Media Belanda Tegaskan Ada 5 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia: Ada Pascal Struijk!

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat Timnas Indonesia. Sebanyak lima pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra (FC Volendam U-21), Ole Romeny (FC Utrecht), Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC), Kevin Diks (FC Copenhagen) dan Pascal Struijk (Leeds United).

Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda-Indonesia ini. Sebab, tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia.

(Mauro Zijlstra dalam proses menjadi WNI. (Foto: Instagram/@maurozijlstra)

“Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro (Zijlstra). Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka (PSSI) sedang mengusahakannya dan dia (Jairo Riedewald) semakin positif tentang itu dan saya pikir itu (Jairo Riedewald menjadi WNI) akan terjadi,” kata salah seorang host di podcast garapan Voetbal Primeur, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur, Jumat (13/9/2024).

“Ole Romeny juga masih berlangsung (proses naturalisasinya). Kevin Diks juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya,” lanjut sang pembawa acara.

Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran Timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela Timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong.

BACA JUGA: Madam Pang Sombong Ungkit Timnas Indonesia yang Tak Pernah Menang Lawan Thailand di Piala AFF

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,” lanjutnya.