HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani TC Bersama Timnas Futsal Putri Indonesia, Citra Adisti Ungkap Harapan untuk FFI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |05:35 WIB
Jalani TC Bersama Timnas Futsal Putri Indonesia, Citra Adisti Ungkap Harapan untuk FFI
Citra Adisti ungkap harapannya terhadap FFI. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Futsal Putri Indonesia, Citra Adisti, ungkap harapan untuk timnya. Dia berharap Timnas Futsal Putri Indonesia bia semakin diperhatikan oleh Federasi Futsal Indonesia (FFI) agar semakin meraih berbagai prestasi yang membanggakan.

Menurut Citra Adisti, Timnas Futsal Putri Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari FFI. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kompetisi futsal putri Tanah Air agar tim dapat makin berkembang demi keberlangsungan Timnas Futsal Indonesia.

Timnas Futsal Putri Indonesia

"Harapannya, federasi memberikan secara materil dan motivasi. Selain itu, lebih diangkat futsal putri karena bisa menjadi industri yang menjanjikan," kata Citra Adisti di Jakarta, Jumat 13 September 2024.

Saat ini, skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta. TC untuk mereka menatap NSDF Women Futsal Championship 2024 yang akan berlangsung pada 22-28 September 2024 di Therminal Korat 21, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Pemain berposisi kiper itu mengatakan Timnas Futsal Putri Indonesia dalam kondisi bugar dalam melakukan TC. Kondisi tersebut menjadi modal positif agar TC Timnas Futsal Putri Indonesia dapat maksimal.

"Untuk persiapan, kami dalam kondisi baik fisik dan mental. Jadi, sudah siap," ucap Citra Adisti.

Halaman:
1 2
      
