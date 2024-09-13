Persiapan Matang, Timnas Futsal Putri Indonesia Ditargetkan Juara NSDF Women Futsal Championship 2024 di Thailand!

TIMNAS Futsal Putri Indonesia ditargetkan juara NSDF Women Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Thailand pada 22-28 September 2024. Target itu diungkapkan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar.

Sekadar diketahui, Michael Victor Sianipar memantau langsung pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Jakarta. Setelah melihat dan memantau kondisi pemain, Michael Victor Sianipar cukup puas.

(Sekjen FFI, Michael Sianipar. (Foto: MNC Portal Indonesa)

"Timnas Futsal Putri Indonesia sudah cukup bagus karena berada di posisi ke-14 FIFA. Itu sangat luar biasa," kata Michael Victor Sianipar di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

"Berdasarkan pengamatan kami, Timnas Futsal Putri Indonesia yang kami miliki adalah masa keemasan. Kalau dipersiapkan dengan baik, ini potensi luar biasa ke depan," tambah pria berkacamata ini.

Pria berusia 33 tahun itu berharap Timnas Futsal Putri Indonesia dapat tampil maksimal di ajang NSDF Women Futsal Championship 2024. Ia pun menargetkan Timnas Futsal Putri Indonesia keluar sebagai menjadi juara.