Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sekjen FFI Pantau Langsung TC Timnas Futsal Putri Indonesia Jelang Turun di NSDF Women Futsal Championship 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:47 WIB
Sekjen FFI Pantau Langsung TC Timnas Futsal Putri Indonesia Jelang Turun di NSDF Women Futsal Championship 2024
Michael Sianipar (kiri) memantau langsung aksi para pemain Timnas Futsal Putri Indonesia. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, memantau langsung pemusatan latihan (TC) Timnas Futsal Putri Indonesia di Hotel Belleza Suites, Jakarta, Jumat (13/9/2024). Kehadiran Michael Victor Sianipar salah satunya untuk memberi arahan kepada Timnas Futsal Putri Indonesia yang bersiap mentas di NSDF Women Futsal Championship 2024.

NSDF Women Futsal Championship 2024 rencananya digelar di Therminal Korat 21, Nakhon Ratchasima, Thailand pada 22-28 September 2024. Demi mendapatkan maksimal di ajang ini, Michael Victor Sianipar mencoba menyamakan visi dan misi kepada para pemain.

Timnas Futsal Putri Indonesia sudah siap tempur. (Foto: Andri Bagus/MPI)

(Timnas Futsal Putri Indonesia sudah siap tempur. (Foto: Andri Bagus/MPI)

"Malam ini, kami memulai persiapan untuk NSDF Women Futsal Championship 2024. Kesempatan ini menjadi momen berkumpul semua pemain dan tim pelatih," kata Michael Victor Sianipar di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

"Tadi sudah diperkenalkan, menyamakan target, dan ekspektasi serta bagaimana menyiapkan tim dengan baik. Itu dengan waktu yang ada agar dapat berprestasi," tambahnya.

Sebanyak 17 pemain yang dipanggil Timnas Futsal Putri Indonesia disebut Michael Sianipar berdasarkan kebutuhan pelatih. Menurutnya, tim pelatih sudah menyiapkan program TC dengan matang dengan memaksimalkan waktu yang ada.

"Kami panggil 17 pemain. Kami punya waktu satu minggu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658801/bekasi-sabet-emas-hingga-perunggu-di-kualifikasi-terbang-layang-subang-ngabreet-2025-lau.webp
Bekasi Sabet Emas hingga Perunggu di Kualifikasi Terbang Layang Subang Ngabreet 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Pesan Bojan Hodak untuk Ramon Tanque usai Cetak Brace ke Gawang Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement