Sekjen FFI Pantau Langsung TC Timnas Futsal Putri Indonesia Jelang Turun di NSDF Women Futsal Championship 2024

Michael Sianipar (kiri) memantau langsung aksi para pemain Timnas Futsal Putri Indonesia. (Foto: Andri Bagus/MPI)

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, memantau langsung pemusatan latihan (TC) Timnas Futsal Putri Indonesia di Hotel Belleza Suites, Jakarta, Jumat (13/9/2024). Kehadiran Michael Victor Sianipar salah satunya untuk memberi arahan kepada Timnas Futsal Putri Indonesia yang bersiap mentas di NSDF Women Futsal Championship 2024.

NSDF Women Futsal Championship 2024 rencananya digelar di Therminal Korat 21, Nakhon Ratchasima, Thailand pada 22-28 September 2024. Demi mendapatkan maksimal di ajang ini, Michael Victor Sianipar mencoba menyamakan visi dan misi kepada para pemain.

(Timnas Futsal Putri Indonesia sudah siap tempur. (Foto: Andri Bagus/MPI)

"Malam ini, kami memulai persiapan untuk NSDF Women Futsal Championship 2024. Kesempatan ini menjadi momen berkumpul semua pemain dan tim pelatih," kata Michael Victor Sianipar di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

"Tadi sudah diperkenalkan, menyamakan target, dan ekspektasi serta bagaimana menyiapkan tim dengan baik. Itu dengan waktu yang ada agar dapat berprestasi," tambahnya.

Sebanyak 17 pemain yang dipanggil Timnas Futsal Putri Indonesia disebut Michael Sianipar berdasarkan kebutuhan pelatih. Menurutnya, tim pelatih sudah menyiapkan program TC dengan matang dengan memaksimalkan waktu yang ada.

"Kami panggil 17 pemain. Kami punya waktu satu minggu," katanya.