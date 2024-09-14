Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bawa Timnas Indonesia Tahan Arab Saudi dan Australia, Ini Target Ragnar Oratmangoen di Laga Berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |01:06 WIB
Usai Bawa Timnas Indonesia Tahan Arab Saudi dan Australia, Ini Target Ragnar Oratmangoen di Laga Berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, beberkan targetnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usai membawa tim menahan imbang Timnas Arab Saudi dan Australia, Ragnar berambisi membawa timnya meraih hasil lebih baik dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sudah memainkan dua laga. Hasilnya, mereka imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia.

Ragnar Oratmangoen

Ragnar mengatakan Timnas Indonesia tampil cukup apik sehingga bisa meraih dua poin dalam dua laga tersebut. Dua poin itu pun menjadi modal Timnas Indonesia menjalani laga berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang cukup panjang.

Timnas Indonesia masih akan melakoni delapan laga lagi dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, babak kualifikasi menerapkan format kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025.

"Awal yang baik dari kampanye, tapi lain kali kami akan datang dengan hasil yang lebih. Kita percaya selamanya," kata Ragnar dikutip dari laman Instagram pribadinya @oratmangoen, Sabtu (14/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/winger_bournemouth_antoine_semenyo.jpg
Manchester United dan Liverpool Saling Sikut! Berebut Bintang Muda Championship 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement