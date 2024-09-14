Usai Bawa Timnas Indonesia Tahan Arab Saudi dan Australia, Ini Target Ragnar Oratmangoen di Laga Berikutnya Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, beberkan targetnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usai membawa tim menahan imbang Timnas Arab Saudi dan Australia, Ragnar berambisi membawa timnya meraih hasil lebih baik dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sudah memainkan dua laga. Hasilnya, mereka imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia.

Ragnar mengatakan Timnas Indonesia tampil cukup apik sehingga bisa meraih dua poin dalam dua laga tersebut. Dua poin itu pun menjadi modal Timnas Indonesia menjalani laga berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang cukup panjang.

Timnas Indonesia masih akan melakoni delapan laga lagi dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, babak kualifikasi menerapkan format kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025.

"Awal yang baik dari kampanye, tapi lain kali kami akan datang dengan hasil yang lebih. Kita percaya selamanya," kata Ragnar dikutip dari laman Instagram pribadinya @oratmangoen, Sabtu (14/9/2024).