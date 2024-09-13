Advertisement
LIGA INDONESIA

Malut United Raih Kemenangan Perdana di Liga 1 2024-2025, Imran Nahumarury: Pertandingan yang Tidak Mudah

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:15 WIB
Malut United Raih Kemenangan Perdana di Liga 1 2024-2025, Imran Nahumarury: Pertandingan yang Tidak Mudah
Pelatih Malut United, Imran Nahumarury (Foto: Malut United)
A
A
A

MALUT United FC berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini di pekan ke-4 Liga 1 2024-2025. Di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Jumat (13/9/2024), Laskar Kie Raha menekuk tim tamu Semen Padang 2-1.

Turun dengan beberapa perubahan starting line-up dari laga sebelumnya, sejak awal laga Malut United mencoba menguasai permainan. Namun, pertahanan yang rapat dan organisasi permainan Semen Padang membuat pemain asuhan Imran Nahumarury itu tak mudah mendekati gawang lawan.

 

"Pertandingan yang tidak mudah bagi kami. Kemenangan ini memperlihatkan kemauan yang besar dari seluruh pemain untuk mendapatkan 3 poin pertama," ucap Imran Nahumarury. Ia menyebut kunci kemenangan ini adalah semangat dan kemauan seluruh pemainnya.

Hal tersebut diamini kapten Manahati Lestusen yang hadir di jumpa pers usai laga. Manahati menilai para pemain bekerja keras sepanjang pertandingan demi meraih kemenangan.

"Seluruh pelatih dan pemain bekerja keras mempersiapkan tim untuk pertandingan ini. Kami ingin mempersembahkan kemenangan bagi pendukung Malut United di manapun mereka berada," kata Manahati.

Di pekan ke-5 Liga 1 2024-2025, Malut United akan terbang ke Balikpapan untuk menghadapi Borneo FC pada Selasa, 17 September 2024. Dengan waktu istirahat yang singkat, apakah persiapan yang akan dilakukan pelatih Malut?

