Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Hara Raih Kemenangan Perdana

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:45 WIB
Hasil Malut United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Hara Raih Kemenangan Perdana
Malut United menang 2-1 atas Semen Padang di Liga 2 2024-2025 (Foto: Instagram/Malut United)
A
A
A

BANTUL - Malut United meraih kemenangan perdana mereka di Liga 1 2024-2025. Laskar Kie Hara meraup poin penuh kala menghadapi Semen Padang di Sultan Agung Stadium, Jumat (13/9/2024) sore WIB.

Jorge Ivan Correa membawa Malut United memimpin lebih dulu di babak pertama. Victor Monsaray kemudian menggandakan keunggulan Malut United lewat titik putih pada menit ke-79. Sementara Semen Padang berhasil mencetak gol hiburan berkat aksi Cornelius Stewart di menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United dan Semen Padang tampil lepas sejak awal babak pertama. Sebab, kedua tim menampilkan intensitas sedang dalam upaya mencetak gol cepat dalam laga itu.

Kedua tim mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Malut United dan Semen Padang masih kokoh satu sama lainnya.

Pada menit ke-45+1, Skuad Laskar Kie Raha -julukan Malut United mampu menjebol gawang Semen Padang. Gol itu dilesatkan lewat sepakan keras Jorge Correa setelah memanfaatkan kesalahan lini bertahan Skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Malut United unggul 1-0 atas Semen Padang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658577/gabungkan-olahraga-dan-hiburan-brothersphere-bakal-digelar-di-jakarta-xlp.webp
Gabungkan Olahraga dan Hiburan, Brothersphere Bakal Digelar di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/timnas_futsal_indonesia_u_19.jpg
Jadwal Timnas Futsal Indonesia U-19 di Piala AFF Futsal 2025, Hadapi Myanmar dan Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement