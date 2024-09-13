Hasil Malut United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Hara Raih Kemenangan Perdana

BANTUL - Malut United meraih kemenangan perdana mereka di Liga 1 2024-2025. Laskar Kie Hara meraup poin penuh kala menghadapi Semen Padang di Sultan Agung Stadium, Jumat (13/9/2024) sore WIB.

Jorge Ivan Correa membawa Malut United memimpin lebih dulu di babak pertama. Victor Monsaray kemudian menggandakan keunggulan Malut United lewat titik putih pada menit ke-79. Sementara Semen Padang berhasil mencetak gol hiburan berkat aksi Cornelius Stewart di menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United dan Semen Padang tampil lepas sejak awal babak pertama. Sebab, kedua tim menampilkan intensitas sedang dalam upaya mencetak gol cepat dalam laga itu.

Kedua tim mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol pada pertengahan babak pertama. Namun, pertahanan Malut United dan Semen Padang masih kokoh satu sama lainnya.

Pada menit ke-45+1, Skuad Laskar Kie Raha -julukan Malut United mampu menjebol gawang Semen Padang. Gol itu dilesatkan lewat sepakan keras Jorge Correa setelah memanfaatkan kesalahan lini bertahan Skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Malut United unggul 1-0 atas Semen Padang.