HOME BOLA LIGA ITALIA

Liga Italia 2024-2025: Pelatih Venezia Yakin Jay Idzes Bugar untuk Hadapi AC Milan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |01:13 WIB
Liga Italia 2024-2025: Pelatih Venezia Yakin Jay Idzes Bugar untuk Hadapi AC Milan
Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

PELATIH Venezia FC, Eusebio Di Francesco, berbicara mengenai kondisi Jay Idzes jelang laga timnya kontra AC Milan. Sang pelatih meyakini bek 24 tahun itu dalam kondisi baik meski baru saja memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Jay Idzes baru saja selesai bertugas membela Timnas Indonesia di dua pertandingan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain berusia 24 tahun itu bermain penuh ketika Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi (1-1), dan Australia (0-0).

Selepas jeda internasional, Jay akan kembali ke klubnya Venezia untuk persiapan menghadapi AC Milan. Pertandingan itu akan berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Minggu (15/9/2024) mendatang.

Di Francesco memperkirakan Jay akan tiba di Italia pada Jumat (13/9/2024) sore waktu setempat. Pelatih berusia 55 tahun itu meyakini, Jay akan tiba dalam kondisi prima untuk membela Venezia.

 BACA JUGA:

“Selalu ingat bahwa ia akan tiba pada hari Jumat sore, satu hari sebelum pertandingan, Idzes akan tiba setelah terbang beberapa jam,” kata Di Francesco dikutip dari Tutto Venezia Sport, Kamis (12/9/2024).

“Namun Jay merupakan pemain yang sudah dalam kondisi prima karena banyak memainkan pertandingan, baik bersama kami maupun dengan tim nasional,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
