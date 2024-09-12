Daftar Negara Eropa yang Ranking FIFA-nya di Bawah Timnas Indonesia Usai Imbang Lawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ranking FIFA Timnas Indonesia masih di atas sejumlah negara Eropa setelah menahan Australia 0-0. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SEJUMLAH negara Eropa masih di bawah Timnas Indonesia ranking FIFA-nya usai skuad Garuda bermain imbang melawan Australia di matchday kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB, anak asuh Shin Tae-yong harus puas bermain 0-0 dengan Socceroos -julukan Timnas Australia- asuhan Graham Arnold.

Timnas Indonesia sejatinya mampu menekan dan tampil menyerang di awal laga. Namun, tak lama, Australia berbalik menguasai permainan. Australia bahkan terus menyerang dan sama sekali tidak membiarkan personel Timnas Indonesia mengembangkan permainan.

(Duel sengit Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Bahkan, sepanjang 90 menit pertandingan ada total 19 tendangan yang dilepaskan Australia, di mana enam di antaranya mengarah ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Beruntungnya, kiper FC Dallas itu berhasil mementahkan semua peluang hingga skor kacamata bertahan sampai akhir laga.

Meski gagal memetik kemenangan, hasil imbang cukup baik untuk Timnas Indonesia. Sebab, hasil ini membuat skuad Garuda menduduki peringkat keempat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan dua poin, yang mana menandakan peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia masih terbuka lebar.

Lebih dari itu, hasil imbang kontra Australia yang saat ini duduk di posisi ke-25 dunia juga membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan 8,57 poin FIFA. Hasil ini membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA naik, dari posisi ke-133 ke posisi 129 dunia.

Kenaikan posisi Indonesia di ranking FIFA pascalaga melawan Australia di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini membuat sang Garuda kembali melewati posisi sang rival, Malaysia, yang sebelumnya sempat berada di posisi ke-131.