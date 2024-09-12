Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Masuk Radar Sheffield Wednesday, Klub Liga 2 Inggris 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |10:25 WIB
Pemain Timnas Indonesia Thom Haye Masuk Radar Sheffield Wednesday, Klub Liga 2 Inggris 2024-2025
Thom Haye di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Aldhi Chandra)
PEMAIN Timnas Indonesia, Tom Haye dirumorkan tengah diminati tim kasta kedua Liga Inggris 2024-2025, Sheffield Wednesday. Seperti diketahui, Thom Haye sendiri saat ini memang belum memiliki klub baru.

Pemain berposisi gelandang itu belum mendapat klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen. Thom Haye sempat mengatakan dirinya ingin mendapatkan pengalaman baru dengan berkarier di luar Belanda.

Dilansir dari akun X @SWFC_MEDIA, Thom Haye telah diminati Sheffield Wednesday. Sebelumnya, pemain itu dikabarkan telah menolak penawaran dari Oxford United yang juga berlaga di kasta kedua Liga Inggris.

"Sheffield Wednesday telah menunjukkan minat untuk merekrut gelandang Indonesia Thom Haye dengan status bebas transfer," tulis akun itu.

"Mantan pemain Heerenveen telah menarik perhatian beberapa tim di Eropa tetapi masih menunggu pilihan yang tepat," tambah akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
