HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Thom Haye Batal Gabung Oxford United, Ini Alasannya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:50 WIB
Breaking News: Thom Haye Batal Gabung Oxford United, Ini Alasannya!
Thom Haye disebut batal bergabung dengan Oxford United (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye disebut batal bergabung dengan Oxford United FC. Pemain Timnas Indonesia itu masih akan berstatus tanpa klub dalam waktu dekat.

Kontrak Haye bersama SC Heerenveen sudah habis pada 30 Juni 2024. Namun, pemain berusia 29 tahun itu tak kunjung mendapat klub di musim panas 2024.

Thom Haye

Sempat berembus kabar Haye akan bergabung dengan Oxford United, klub yang dimiliki Erick Thohir, di kasta kedua Liga Inggris. Di sana, The Professor akan satu tim dengan Marselino Ferdinan.

Namun, kesepakatan tak kunjung terjalin. Bahkan, Haye disebut-sebut batal bergabung dengan klub berkostum kuning tersebut.

“Thom Haye tidak akan bergabung ke Oxford United, dikonfirmasi sumber dekat sang pemain,” cuit jurnalis Joost Blaauwhof di akun X @joost_blaauwhof, dikutip Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, pria asal Belanda itu mengatakan sebetulnya Oxford sudah siap mengajukan tawaran. Namun, pihak sang pemain masih belum mau menerimanya.

Halaman:
1 2
      
