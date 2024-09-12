Sukses Tahan Australia 0-0, Pertahanan Timnas Indonesia Dapat Acungan Jempol

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, memberikan apresiasi kepada barisan pertahanan Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Australia. Ia mengakui betapa hebatnya penampilan Maarten Paes di laga itu.

Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Australia di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Dari sisi permainan, Timnas Indonesia sejatinya mendapat gempuran bertubi-tubi dari Australia. Tapi, semua serangan itu masih mampu diredam Jay Idzes cs. Ditambah lagi, penampilan impresif Paes di bawah mistar gawang yang banyak melakukan penyelamatan gemilang.

“Indonesia beruntung karena pertahanannya bermain lumayan apik. Kemudian juga didukung dengan penjaga gawang, Maarten Paes yang menurut saya dia lah pahlawan dalam pertandingan,” papar Kesit kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/9/2024).

Lebih lanjut, jurnalis olahraga itu nyatanya sudah memprediksi Timnas Indonesia bisa menahan Australia. Ia memberikan apresiasi kepada para pemain Skuad Garuda atas torehan satu poin yang didapat. Satu poin ini patut disyukuri mengingat The Socceroos adalah lawan yang kuat.

“Sesuai dengan prediksi saya, sebelumnya saya juga beranggapan dan memprediksi Indonesia minimal bisa menahan imbang. Karena kalau untuk menang itu sulit,” tutur Kesit.