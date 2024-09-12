Hanya Bisa Seri Lawan Timnas Indonesia, Australia Sesumbar Ingin Taklukkan Jepang!

JAKARTA – Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, malah memasang target tinggi usai ditahan Timnas Indonesia 0-0 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia ingin The Socceroos menaklukkan Timnas Jepang di laga berikutnya!

Timnas Indonesia sukses menahan Timnas Australia 0-0 pada matchday dua Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Selanjutnya, Australia akan berjumpa Timnas China di Stadion Adelaide Oval, pada 10 Oktober 2024. Lalu, mereka akan melawan Jepang di Saitama Stadium, pada 15 Oktober.

Arnold mengatakan Australia segera melakukan sederet evaluasi selepas hasil imbang melawan Skuad Garuda. Hal itu agar Jackson Irvine dan kawan-kawan dapat lebih tangguh untuk menghadapi laga-laga ke depan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kami harus menang pada laga selanjutnya, meski pun itu melawan tim terbaik di dunia," kata Arnold di Jakarta, dikutip Kamis (12/9/2024).