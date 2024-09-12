Persib Bandung Imbangi PSM Makassar, Bojan Hodak Senang dengan Permainan Anak Asuhnya

BALIKPAPAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menunjukKan rasa senangnya meski laga melawan PSM Makassar berakhir imbang 0-0. Laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 itu berlangsung Rabu 11 September 2024 sore WIB di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hodak bahkan merasakan kebanggaan dengan hasil imbang ini. Pasalnya, selama ini Persib kerap mengalami kekalahan saat bertandang ke markas PSM.

“Pertama-tama saya mau katakan Persib dalam dua musim terakhir ketika melawan PSM tandang kalah 1-5 dan 2-4,” ujar Hodak usai laga, dikutip Kamis (12/9/2024).

“Jadi sebelum pertandingan ada komentar negatif tapi pada akhirnya hari ini saya senang dengan permainan kami,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Hodak menilai Persib mampu mendominasi permainan. Bahkan dalam 90 menit, PSM tidak memiliki percobaan yang benar-benar bagus ke gawang Persib Bandung.

“Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol,” tegas Hodak.

Pria berusia 53 tahun itu meminta penggemar untuk memakluminya. Sebab, Persib tidak bisa menurunkan seluruh pemainnya di laga ini.