HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Murung Persib Bandung Ditahan PSM Makassar 0-0

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |02:18 WIB
Marc Klok Murung Persib Bandung Ditahan PSM Makassar 0-0
Marc Klok murung Persib Bandung ditahan PSM Makassar 0-0 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BALIKPAPAN – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, murung setelah hanya meraih imbang saat melawan PSM Makassar. Pertandingan berakhir 0-0 dalam laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 11 September sore WIB.

Klok mengaku sejak awal bertekad untuk bisa meraih tiga poin alias meraih kemenangan. Namun, hasil yang didapat berakhir dengan skor 0-0.

PSM Makassar vs Persib Bandung

“Mungkin tidak terlalu senang karena kami datang ke sini untuk menang,” ungkap Klok usai pertandingan, dikutip Kamis (12/9/2024).

Meski demikian, gelandang berdarah Belanda itu sedikit lega. Pasalnya, ia bisa kembali bermain dan membela Persib Bandung secara penuh.

“Saya senang karena bisa bermain penuh di pertandingan setelah beberapa minggu cedera. Saya senang dengan performa kami semua tapi laga berikutnya kami ingin menang lagi,” tegas Klok.

Pemain berusia 31 tahun itu merasa permainan yang ditunjukkan skuad Persib sudah bagus. Bahkan, bisa dibilang itu menjadi permainan terbaik di musim ini.

