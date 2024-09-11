Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Optimistis Timnas Indonesia Hajar Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |09:23 WIB
Justin Hubner Optimistis Timnas Indonesia Hajar Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024
Justin Hubner di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JUSTIN Hubner optimisitis Timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan pada dua laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia periode Oktober. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan China lima hari setelahnya atau pada 15 Oktober 2024.

Justin Hubner menyatakan hasil maksimal pasti akan selalu ditargetkan timnya dalam laga-laga ke depan. Hal itu dilakukan demi membuat skuad Garuda mewujudkan mimpi ke fase berikutnya.

Timnas Indonesia baru saja bermain imbang 0-0 melawan Australia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/8/2024) malam WIB.

Hasil imbang kontra Australia menjadi modal bagus untuk Timnas Indonesia. Keberhasilan menahan Socceroos dipastikan bakal menambah kepercayaan diri pasukan Shin Tae-yong untuk menatap laga berikutnya.

"Saya rasa, kita harus mendapatkan enam poin di sana," kata Justin Hubner usai laga, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, mantan pemain Cerezo Osaka itu menilai performa timnya saat melawan Socceroos -julukan Australia- harus ditingkatkan ke depan. Tujuannya agar Timnas Indonesia dapat lebih tangguh demi meraih hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
